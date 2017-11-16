kristall dent

Эстетическая стоматология
- Виниры и люминиры
- Реставрация и реконструкция зубов
- Зубные украшения
В клинике доктора Сураева Антона Сергеевича — работают только дипломированные врачи-стоматологи, имеющие дополнительное образование в области протезирования зубов. Специалисты обладают огромным опытом, имеют многолетнюю практику, готовы обеспечивать каждому пациенту максимально индивидуализированный подход.
Для оценки состояния полости рта и выделения проблем наших пациентов мы используем современные системы диагностики. В работе применяются эффективные аксессуары, материалы премиум класса.
Стоматолог Сураев Антон Сергеевич к вашим услугам!
Мы готовы обеспечить вам безупречный сервис, максимально эффективное и безболезненное лечение!
Мы предоставляем «эксклюзивную» гарантию на 10 лет, потому что мы уверенны в качестве своей работы.
Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с нашими пациентами и ждем Вас каждые полгода на бесплатный осмотр.
Мы предоставляем альтернативу. Пациент может выбрать метод лечения в зависимости от своих возможностей не теряя на качестве.
Здоровье зубов важно для каждого человека, поскольку оно позволяет предупредить развитие многих сопутствующих заболеваний!
Мы заботимся о том, чтобы наш пациент узнал всё, что поможет ему восстановить и сохранить своё стоматологическое здоровье!
В нашей клинике оказывается весь комплекс стоматологических услуг, необходимых пациенту – мы диагностируем причины заболеваний, лечим, протезируем, исправляем прикус, делаем профессиональную гигиену.
Мы заботимся о том, чтобы наш пациент узнал максимум информации, которая поможет ему восстановить и сохранить своё стоматологическое здоровье.
У нас максимально удобный индивидуальный график лечения. Наши пациенты экономят своё время, так как мы чётко планируем встречи и напоминаем о них заранее.
В нашей клинике проводится регулярный клинический контроль лечения, и это является гарантией качественного уровня оказания стоматологических услуг.
В нашей клинике Вы можете подправить свое стомотологическое здоровье в рассрочку от Kaspi Red
В нашей клинике используется новейшее оборудование. В том числе дентальный микроскоп. Что позволяет в разу улучшить результаты лечения.
"Здравствуйте! Меня зовут Наталья. Я буду Вашим личным помощником на протяжении всего процесса лечения. Ваш комфорт - моя основная задача."
Чем могу помочь? Звоните!+7 (705) 222-88-80
В нашей стоматологии Вам проведут стоматологический осмотр и консультацию, а также составят предварительный план лечения, которого будут придерживаться на протяжении всего курса лечения зубов.
Врач стоматолог, имплантолог, терапевт, ортопед, хирург.
В 2006 году окончил Казахстанский Медицинский Университет им. Асфендиярова. В 2011 прошел курс переподготовки АГИУВ «стоматология: взрослая, детская».
Ваши отзывы очень важны для нас. Данная информация помогает нам в улучшениии развитии качества оказываемых наших услуг.
С заботой о Вас, Kristall Dent.
Мы всегда рады проконсультировать вас по любому вопросу
Чтобы определить, если кариес в зубе, нужно проводить полную диагностику по выявлению данного заболевания. Перечисляю:
Зуб, подлежащий к лечению, изначально скомпроментирован к боли. Если при постановке пломбы (композитная реставрация), появились боли, это может говорит о нескольких вещах, таких как:
Имплантатов на сегодняшний день большое количество. Выбрать очень сложно. Важны такие моменты как: как обработан имплантат, в каких условиях, как стерилизовался и как хранился, и т/д и т/п. Простому обывателю будет сложно самому выбрать систему имплантатов, поэтому, я бы Вам советовал доверится лечащему врачу и установить те имплантаты, который он может Вам предложить.
К сожалению, этот вопрос до сих пор остается открытым, так как с времен советского союза, люди полны уверенности, что коронки не изменили свой внешний облик. Сейчас, видов протезирования большое количество, мастеров по техническому моделированию тоже не мало, что обуславливает их надежность и качественность. Тем самым, можно с уверенностью сказать, что благодаря новейшим технологиям и постоянному обучению и прогрессированию врачей, коронки изготовленные такими специалистами, будут соответствовать качеству.