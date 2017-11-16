kristall dent

Авторская клиника доктора Сураева Качественное лечение зубов — залог здоровья полости рта, красивой улыбки и уверенности в себе.

В клинике доктора Сураева Антона Сергеевича — работают только дипломированные врачи-стоматологи, имеющие дополнительное образование в области протезирования зубов. Специалисты обладают огромным опытом, имеют многолетнюю практику, готовы обеспечивать каждому пациенту максимально индивидуализированный подход.

Для оценки состояния полости рта и выделения проблем наших пациентов мы используем современные системы диагностики. В работе применяются эффективные аксессуары, материалы премиум класса.

Стоматолог Сураев Антон Сергеевич к вашим услугам!

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