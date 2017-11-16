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Мы свяжемся с Вами

Авторская клиника доктора Сураева

Качественное лечение зубов — залог здоровья полости рта, красивой улыбки и уверенности в себе.

В клинике доктора Сураева Антона Сергеевича — работают только дипломированные врачи-стоматологи, имеющие дополнительное образование в области протезирования зубов. Специалисты обладают огромным опытом, имеют многолетнюю практику, готовы обеспечивать каждому пациенту максимально индивидуализированный подход.

Для оценки состояния полости рта и выделения проблем наших пациентов мы используем современные системы диагностики. В работе применяются эффективные аксессуары, материалы премиум класса.

Стоматолог Сураев Антон Сергеевич к вашим услугам!

Мы готовы обеспечить вам безупречный сервис, максимально эффективное и безболезненное лечение!

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+7 (705) 222-88-80

Гарантия на 10 лет

Мы предоставляем «эксклюзивную» гарантию на 10 лет, потому что мы уверенны в качестве своей работы.

Бесплатные осмотры

Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с нашими пациентами и ждем Вас каждые полгода на бесплатный осмотр.

Выбор методов лечения

Мы предоставляем альтернативу. Пациент может выбрать метод лечения в зависимости от своих возможностей не теряя на качестве.

Услуги Kristall Dent

Здоровье зубов важно для каждого человека, поскольку оно позволяет предупредить развитие многих сопутствующих заболеваний!

Эстетическая стоматология

Эстетическая стоматология

  • Виниры и люминиры
  • Реставрация и реконструкция зубов
  • Зубные украшения
Терапия

Терапия

  • Лечение кариеса любой сложности
  • Лечение пульпита и периодонтита
  • Керамические, металлические, культивые вкладки
  • Пломбы будущего
Хирургия

Хирургия

  • Имплантация
  • Удаление зубов любой сложности
  • Восстановление утраченной кости
  • Лоскутные операции на десне и слизистой
  • Резекция уздечки языка и губ
Пародонтология

Пародонтология

  • Компьютерная диагностика
  • Комплексное лечение
  • Plasmolifting
Протезирование

Протезирование

  • Компьютерная диагностика
  • Комплексное лечение
  • Plasmolifting
Ортодонтия

Ортодонтия

  • Использование съёмных и несъёмных аппаратов для выравнивания зубов
  • Керамические и сапфировые брекет-системы
  • Технологии Damon и Star Smile
Детская стоматология

Детская стоматология

  • Лечение самых маленьких пациентов
  • Индивидуальный подход
  • Современное оборудование
Имплантация

Имплантация

  • Зубы за один день
  • Одномоментное удаление и Установка имплантатов
  • Современные протоколы использования дентальных имплантатов

Почему нас рекомендуют?

Мы заботимся о том, чтобы наш пациент узнал всё, что поможет ему восстановить и сохранить своё стоматологическое здоровье!

Каждый новый пациент принимается на лечение в стоматологию только после первого консультационного осмотра специалистом. Мы оцениваем текущее состояние зубов, выявляем ключевые проблемы и обсуждаем с пациентом возможное направление и график лечения.

Весь комплекс стоматологических услуг

В нашей клинике оказывается весь комплекс стоматологических услуг, необходимых пациенту – мы диагностируем причины заболеваний, лечим, протезируем, исправляем прикус, делаем профессиональную гигиену.

Развёрнутая достоверная комплексная информация

Мы заботимся о том, чтобы наш пациент узнал максимум информации, которая поможет ему восстановить и сохранить своё стоматологическое здоровье.

Удобный график работы

У нас максимально удобный индивидуальный график лечения. Наши пациенты экономят своё время, так как мы чётко планируем встречи и напоминаем о них заранее.

Контроль качества

В нашей клинике проводится регулярный клинический контроль лечения, и это является гарантией качественного уровня оказания стоматологических услуг.

Kaspi Red

В нашей клинике Вы можете подправить свое стомотологическое здоровье в рассрочку от Kaspi Red

Использование микроскопа

В нашей клинике используется новейшее оборудование. В том числе дентальный микроскоп. Что позволяет в разу улучшить результаты лечения.

"Здравствуйте! Меня зовут Наталья. Я буду Вашим личным помощником на протяжении всего процесса лечения. Ваш комфорт - моя основная задача."

Чем могу помочь? Звоните!

+7 (705) 222-88-80

Наши врачи

В нашей стоматологии Вам проведут стоматологический осмотр и консультацию, а также составят предварительный план лечения, которого будут придерживаться на протяжении всего курса лечения зубов.

Имплантолог, хирург, стоматолог

Врач стоматолог, имплантолог, терапевт, ортопед, хирург.

В 2006 году окончил Казахстанский Медицинский Университет им. Асфендиярова. В 2011 прошел курс переподготовки АГИУВ «стоматология: взрослая, детская».

Терапевт, ортопед.
Раменская Наталья Анатольевна
Администратор
Оналбаев Ерасыл Ерманулы
Специалист по ортодонтии
Мусалимова Мухаббат Сеитжановна
Ассистент
Бояринов Сергей Эдуардович
Терапевт, ортопед.

Раменская Наталья Анатольевна
Администратор

Оналбаев Ерасыл Ерманулы
Специалист по ортодонтии

Мусалимова Мухаббат Сеитжановна
Ассистент

Наша квалификация

Наши врачи окажут качественную стоматологическую помощь в комфортных условиях!

Процесс лечения в нашей клинике

В нашей клинике в обязательном порядке используется:

  • фото протокол;
  • компьютерная томограмма;
  • изоляция рабочего поля;
  • высокий контроль стерильности на всех этапах от диагностики до окончания лечения.

Процесс составления плана лечения, включает в себя вовлечение всех специалистов нашей клиники. Гигиена, Терапия, Ортопедия, Хирургия.

Отзывы

Ваши отзывы очень важны для нас. Данная информация помогает нам в улучшениии развитии качества оказываемых наших услуг.
С заботой о Вас, Kristall Dent.

Дата: 2017-11-16

Спасибо Антон Сергеевичу за мои красивые зубы! Отличный доктор и очень замечательный человек...

Лена

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Дата: 2017-11-17

Спасибо Антону Сергеевичу за удаление четырех зубов мудрости и установку имплантов. Было не больно.

Мацаев Искандер Занерович

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Дата: 2017-11-19

Огромное спасибо Азамату Асылхановичу за прекрасную улыбку моей обажаемой супруги.

Подышский А.О.

Подробнее

Дата: 2017-11-19

Спасибо доктору за мою синию пломбу!

Сураева София Антоновна

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Часто Задаваемы Вопросы

Мы всегда рады проконсультировать вас по любому вопросу

  • Я не вижу кариеса, а врач говорит что он есть?

    Чтобы определить, если кариес в зубе, нужно проводить полную диагностику по выявлению данного заболевания. Перечисляю:

    1. Радиодигностика. По интраоральному снимку зуба, врач может увидеть затенение, что свидетельствует о наличии кариеса;
    2. Врач, работающий увеличительными стеклами, с большей вероятностью может дифференцировать кариес;
    3. При помощи специальной техники, такие как фотоаппарат, врач может продемонстрировать, где есть наличие кариеса, которые Вам не доступны при визуальном осмотре;
    4. Последнее, это специальные кариесдетекторы, выявляющие кариес при помощи специального света.
  • Поставили пломбу, а зуб болит?

    Зуб, подлежащий к лечению, изначально скомпроментирован к боли. Если при постановке пломбы (композитная реставрация), появились боли, это может говорит о нескольких вещах, таких как:

    1. Был нарушен протокол лечения, что спровоцировало боль. Боль может быть кратковременная, от раздражителей. Нужно обратится к лечащему врачу, чтобы он заменил пломбу или выяснил причину возникновения данной боли;
    2. При любой манипуляции на зубе, Вы должны знать, что зуб может (в большинстве случаев) давать ноющие, кратковременные боли. Не торопитесь сразу же бить тревогу, обычно на след день, боль утихает или полностью исчезает;
    3. Врач, должен Вас осведомить о том, какие манипуляции провел и какие возможные неприятные ощущения могут возникнуть. Просите лечащего врача, рассказывать о проделанной работе, в лучшем случае фото или видео анализ, который поможет врачу объяснить по фото о возможных неприятных ощущениях.
  • Какие имплантаты лучше?

    Имплантатов на сегодняшний день большое количество. Выбрать очень сложно. Важны такие моменты как: как обработан имплантат, в каких условиях, как стерилизовался и как хранился, и т/д и т/п. Простому обывателю будет сложно самому выбрать систему имплантатов, поэтому, я бы Вам советовал доверится лечащему врачу и установить те имплантаты, который он может Вам предложить.

  • Портятся ли зубы под коронкой?

    К сожалению, этот вопрос до сих пор остается открытым, так как с времен советского союза, люди полны уверенности, что коронки не изменили свой внешний облик. Сейчас, видов протезирования большое количество, мастеров по техническому моделированию тоже не мало, что обуславливает их надежность и качественность. Тем самым, можно с уверенностью сказать, что благодаря новейшим технологиям и постоянному обучению и прогрессированию врачей, коронки изготовленные такими специалистами, будут соответствовать качеству.

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Мы с вами свяжемся

Сураев Антон Сергеевич

Сураев Антон Сергеевич

Врач стоматолог, имплантолог, терапевт, ортопед, хирург.

В 2006 году окончил Казахстанский Медицинский Университет им. Асфендиярова. В 2011 прошел курс переподготовки АГИУВ «стоматология: взрослая, детская».

В 2016 году был удостоен награды Казахстанской Стоматологической Ассоциации «за вклад в отечественную стоматологию». Неоднократно принимал участие в семинарах посвященных вопросам имплантации и челюстно лицевой хирургии.

Регулярно повышает квалификацию, посещая различные конференции, курсы и симпозиумы по направлению современной стоматологии.

Проходил обучение в Израиле, РФ и Литве.

Работы Антона Сергеевеча, как и его образ жизни, являются примером для подражания. 

В планах нашего глав врача - присупить к практике преподования в сфере стоматологической хирургии и имплантологии.

 

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Бояринов Сергей Эдуардович

Бояринов Сергей Эдуардович

Врач стоматолог - терапевт
В 2008 году поступил в Республиканский Медицинский Колледж (РМК) на факультет "Лечебное дело", успешно закончил в 2012 по специальности " Фельдшер общей практики"
В 2013 году поступил в Казахстанско - Российский Медицинский Университет (КРМУ) на стоматологический факультет. В 2018 году успешно закончил и получил специальность "Стоматолог"
В 2018 году поступил в Казахский Медицинский Университет Непрерывного образования (КАЗМУНО бывший АГИУВ), где и продолжает обучение по настоящее время.
С 2015 года будучи студентом 3го курса начал свою профессиональную деятельность в качестве ассистента стоматолога в клинике Дент - МН.
По окончанию университет в 2018 году, поступил в университет постдипломного образования на факультет врача стоматолога общей практики и  продолжил свою профессиональную деятельность под руководством Сураева Антона Сергеевича в качестве врача стоматолога - терапевта в стоматологической клинике Kristall - Dent.

 

Сергей Эдуардович - молодой и успешный специалист, регулярно проходящий повышение квалификации и интересующийся развитием стоматологии в целом.

Отлично находит общий язык с детьми и проводит безболезненное лечение, в том числе и молодых пациентов. 

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Раменская Наталья Анатольевна

Раменская Наталья Анатольевна

Наталья - очень добрый, учтивый и отзывчивый человек.

Стаж работы в административной деятельности более 15 лет.

Наталья всегда проконсультирует Вас и даст заряд положительной энергии перед приемом врача ))

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Оналбаев Ерасыл Ерманулы

Оналбаев Ерасыл Ерманулы

Специалист по ортодонтии - это врач который диагностирует и лечит неправильный прикус, зубочелюстные аномалии, устанавливает причины их развития, занимается проведением профилактики. Ортодонт выявляет проблемы, связанные с зубным рядом, мешающие жевательной или речевой функциям и не соответствующие эстетическому виду. Задача доктора состоит в исправлении челюстных патологий, которыми страдают более 90 % населения земного шара. Специалист проводит диагностику, подбирает соответствующие меры лечения и контролирует реализацию профилактических мер, которые призваны не допустить последующее возникновение и прогрессировавшие заболеваний.

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Мусалимова Мухаббат Сеитжановна

Мусалимова Мухаббат Сеитжановна

В нашей клинике все этапы лечения проводят в «четыре руки». Хотелось бы отметить, что сегодня процесс лечения становится все более сложным, на приеме врачи используют множество инструментов и технологических новшеств. Поэтому без помощника врачу не обойтись. Ассистент всегда предвидит, что нужно подать, где помочь доктору, чтобы он не отвлекался, а сконцентрировался на пациенте и сосредоточился на качестве своих манипуляций. Благодаря помощи ассистента, врач работает быстрее (в среднем на 50%, по последним статистическим данным), пациент меньше времени проводит в кресле врача, а значит — меньше устает.

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